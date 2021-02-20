В Губкинском спасли 3-летнего ребенка, который проглотил магнитные шарики

Заподозрив неладное, родители обратились за помощью к медработникам

Врачи Губкинской городской больницы спасли 3-летнего малыша, который поступил в медучреждение в конце января. Как оказалось, ребенок проглотил магнитные шарики, которые используют в качестве скрепляющих элементов в конструкторах и в головоломках для взрослых.

Заподозрив неладное, родители обратились за помощью к медработникам. Сделав рентген, специалисты обнаружили в кишечнике малыша сразу шесть инородных предметов. После этого маленького пациента экстренного госпитализировали в хирургическое отделение.

-Большая открытая операция с ушиванием дефектов кишечника, вызванных магнитами, завершилась успешно. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает, - сообщили в медучреждении.

Напоминаем, что это не первый подобный случай на Ямале. Так, в конце декабря 2020 года в хирургическое отделение Новоуренгойской ЦГБ поступила 2-летняя девочка с болями в животе. Мама поделилась с врачами своими подозрениями - ребенок мог что-то проглотить. Как оказалось, это были четыре шарика неокуба.

Специалисты подчеркивают, что шарики для неокуба изготавливают из сплава неодима, железа и бора, что делает их в 10-20 раз сильнее обычных магнитов. И, несмотря на малый размер, они обладают очень большой силой сцепления. Находясь в пищеварительном тракте, магнитные шарики притягиваются друг к другу, что может привести к повреждениям тканей, а находясь в соседних петлях кишечника, при притягивании могут привести к перфорации его стенок.