Ветеран Ямала едва не осталась в аварийном доме, который вовремя не включили в программу по расселению Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Салехарда обратилась местная жительница - ветеран Ямала, проживающая в доме № 31 по ул. Северная. Женщина попросила помочь защитить ее жильные права.

В итоге было установлено, что указанный дом признали аварийным в сентябре 2016 года. Однако администрация Салехарда выпустила соответствующее распоряжение лишь в марте 2017 года, в результате чего здание не было включено в адресную программу расселения.

-Это повлекло нарушение прав жильцов дома на получение другого жилого помещения взамен сносимого, - отметили в пресс-службе ведомства.

Чтобы исправить ситуацию, прокуратура направила в суд исковое заявление, согласно которому местная администрация и правительство региона должны включить указанный дом в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Судом требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.