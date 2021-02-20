Житель Нового Уренгоя рискует получить срок за пьяную езду Фото: Ольга Крыльцова

Автоинспекторы Нового Уренгоя задержали водителя 1992 года рождения, который, как показалось сотрудникам, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Проведенное медицинское освидетельствование лишь подтвердило этот факт. Мужчина действительно управлял автомобилем после того, как употребил спиртное.

При проверке документов стало известно, что в октябре 2020 года новоуренгойца признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.6 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Теперь северянину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.