На Ямале расселение аварийного жилья идет с опережением графика

Фото: правительство ЯНАО

Практически во всех муниципалитетах Ямала расселение аварийного жилья идет с опережением графика.

Так, в Лабытнанги будут расселены «аварийки» общей площадью 11 тысяч квадратных метров, что в два раза выше показателя прошлого года. Аналогичный рост покажет и Губкинский - почти 10 тысяч квадратных метров. Больше всего площадей запланировано расселить в Новом Уренгое, там избавятся практически от 18 тысяч аварийных «квадратов».

Напоминаем, что данная задача находится на особом контроле губернатора Дмитрия Артюхова. Главой региона было принято решение расселить миллион квадратных метров жилья до 2025 года. В итоге за два года в новые квартиры уже переехали более пяти тысяч семей вместо планируемых трех тысяч. Кроме того, в 2020 года Ямал вошел в число регионов, досрочно выполнивших целевые показатели национального проекта «Жилье и городская среда» по расселению авариек.

Благодаря набранным темпам, Ямал на два года раньше получит дополнительные средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ на ликвидацию аварийного жилья.

Сегодня в округе строится 460 тысяч квадратных метров. Появляются современные микрорайоны с сопутствующей инфраструктурой: школами, детскими садами, скверами, парковками и спортивными площадками.

Один из самых масштабных проектов - микрорайон Обдорский в Салехарде, строительство которого началось в 2020 году. Здесь будут построены 35 многоквартирных домов, в которые переедут пять тысяч салехардских семей.

В Новом Уренгое проектируется микрорайон Славянский на тысячу квартир.