Жителям Пельвожа рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

Фото: администрация Салехарда

Салехардские специалисты, курирующие сферы социальной защиты населения, коренных малочисленных народов Севера, а также сотрудники правоохранительных органов побывали в Пельвоже, чтобы провести консультацию для местных жителей.

Сельчанам рассказали об актуальности внесения данных о гражданах из числа коренных малочисленных народов РФ в федеральный список сведений.

Напоминаем, что на Ямале развернута масштабная информационная кампания о порядке, условиях и сроках формирования федерального списка. Большое внимание уделяется консультированию жителей отдаленных и труднодоступных территорий региона.

-Список должен быть сформирован к 2022 году. С этого момента реализация всех прав лиц, внесенных в единый список и предусмотренных федеральным и региональным законодательством, будет осуществляться только исходя из сведений федерального реестра, - отметила директор профильного ведомства по делам коренных малочисленных народов Севера Инна Сотруева.

Кроме того, салехардские полицейские рассказали жителям Пельвожа, как противостоять мошенникам в интернете и вручили памятки с информацией об основных схемах обмана и рекомендациями, как не попасться на уловки аферистов.

Отметим, что встречи с представителями профильных структур проводятся в Пельвоже регулярно.