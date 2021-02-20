Жители Тарко-Сале собрали около тонны мусора в рамках экологической акции

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале завершилась первая городская акция по раздельному сбору пластика, макулатуры и батареек. В итоге жителям удалось собрать около тысячи килограмм отсортированного мусора.

Мероприятие организовали активисты первого районного экологического центра Хэлаку, деятельность которого направлена на решение одной из ключевых задач национального проекта «Экология» по созданию эффективной системы обращения с отходами производства и потребления.

Пункт приема был организован в здании Центра национальных культур. За 2 часа работы его посетили более трех десятков горожан и представители двух организаций - городской детской библиотеки и школы №2. Они привезли порядка 400 килограмм макулатуры. Собранные отходы из пластика и бумаги уже отправлены в Новый Уренгой, батарейки по мере накопления транспортируют в Ноябрьск.

Отметим, что на территории района, помимо Тарко-Сале, сортировка мусора организована в Пуровске и Пурпе. Так, для сбора пластика в Пуровске установлены сетчатые контейнеры и специальные эко-ели для пластиковых крышек, а пурпейцы на постоянной основе организуют сбор батареек.