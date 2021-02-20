Погода на Ямале на 20 февраля: к вечеру похолодает

Погода на Ямале на 20 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 20 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -35, ночью -36. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -33, ночью -35. Ветер 4-5 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -36, ночью -42. Ветер 3-5 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -36, ночью -38. Ветер 0-1 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -34, ночью -35. Ветер 4-5 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -36, ночью -39. Ветер 3-4 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и небольшой снег. Днем -34, ночью -37. Ветер 3-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -33, ночью -34. Ветер 1-4 м/с.