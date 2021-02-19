«Мелодия эпох»: тазовчан приглашают на выставку звукового оборудования XX века

Фото: администрация Тазовского района

Специалисты Тазовского районного краеведческого музея приглашают жителей окунуться в прошлое.

С 17 февраля в учреждении работает выставка «Мелодия эпох», на которой представлено звуковое оборудование и аппаратура XX века: патефон, электрофон, катушечные и кассетные магнитофоны советских заводов-изготовителей. Всего представлено 37 моделей разнообразной техники.

-Среди представленных моделей можно увидеть электрофон «Молодежный», который выпускался Ленинградским электромеханическим заводом «Спутник» с 1965 года, знакомые многим с детства «Аккорд-201-стерео» и «Волна-307-стерео», а также катушечные транзисторные магнитофоны «Иней-303» и «Маяк-203», - рассказывает специалист по экспозиционной и выставочной деятельности районного краеведческого музея Юлия Комова.

Кроме того, выставка дополнена радиоприемниками разных времен, музыкальными инструментами и виниловыми пластинками.

Посетители смогут познакомиться с экспонатами прошлого века и посмотреть на их работу в действии. Посетить выставку можно до конца февраля.