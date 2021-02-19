Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Многодетной ноябрянке, отказавшейся выезжать из аварийного дома, предложили трехкомнатную квартиру

В ней женщина сможет находиться до окончания суда
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий
Женщина отказывается добровольно покидать свою квартиру, считая предложенные ей условия недопустимыми

Женщина отказывается добровольно покидать свою квартиру, считая предложенные ей условия недопустимыми

Фото: Ольга Крыльцова

Власти Ноябрьска продолжили матери четырех детей Анастасии Морозовой, проживающей в аварийном доме, очередной вариант решения жилищного вопроса. Напоминаем, что женщина отказывается добровольно покидать свою квартиру, считая предложенные ей условия недопустимыми в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Сейчас ноябрянке предложили переехать в трехкомнатную квартиру, где она сможет дожидаться решения суда. Для удобства женщины власти специально выбрали жилье, которое находится неподалеку от школы, в которую ходят старшие дочери Анастасии.

Предоставленную квартиру уже проинспектировал уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын. Он порекомендовал женщине принять данное предложение, отметив, что жилье как нельзя лучше подойдет для проживания семьи.

Сам глава города Алексей Романов также советует женщине переехать в предоставленную квартиру до решения суда.

-Мое твердое убеждение - пока нет решения суда, у детей должны быть безопасные условия для проживания. Принято решение предоставить в пользование Анастасии трехкомнатную благоустроенную квартиру. Это коммерческий найм, жилье принадлежит городу, но пользоваться им семья сможет по вполне приемлемой цене. Готовы оказать помощь с переездом, - рассказал градоначальник.

Также он отметил, что окончательную точку в данном деле поставит суд, так как другого подхода подхода здесь быть не может - закон един для всех.