Многодетной ноябрянке, отказавшейся выезжать из аварийного дома, предложили трехкомнатную квартиру

Женщина отказывается добровольно покидать свою квартиру, считая предложенные ей условия недопустимыми Фото: Ольга Крыльцова

Власти Ноябрьска продолжили матери четырех детей Анастасии Морозовой, проживающей в аварийном доме, очередной вариант решения жилищного вопроса. Напоминаем, что женщина отказывается добровольно покидать свою квартиру, считая предложенные ей условия недопустимыми в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Сейчас ноябрянке предложили переехать в трехкомнатную квартиру, где она сможет дожидаться решения суда. Для удобства женщины власти специально выбрали жилье, которое находится неподалеку от школы, в которую ходят старшие дочери Анастасии.

Предоставленную квартиру уже проинспектировал уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын. Он порекомендовал женщине принять данное предложение, отметив, что жилье как нельзя лучше подойдет для проживания семьи.

Сам глава города Алексей Романов также советует женщине переехать в предоставленную квартиру до решения суда.

-Мое твердое убеждение - пока нет решения суда, у детей должны быть безопасные условия для проживания. Принято решение предоставить в пользование Анастасии трехкомнатную благоустроенную квартиру. Это коммерческий найм, жилье принадлежит городу, но пользоваться им семья сможет по вполне приемлемой цене. Готовы оказать помощь с переездом, - рассказал градоначальник.

Также он отметил, что окончательную точку в данном деле поставит суд, так как другого подхода подхода здесь быть не может - закон един для всех.