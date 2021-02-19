Власти Нового Уренгоя пересмотрели график уборки снега во дворах

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Жители Нового Уренгоя, недовольные уборкой снега во дворах, добились пересмотра графика. Об этом сообщила глава города Андрей Воронов в своих соцсетях.

-Все обращения зафиксированы. Составлен недельный график уборки. Он закреплен в карусели, также будет опубликован в аккаунте УГСК. Мы должны понимать, что одномоментно техника не может зайти во все дворы. Будем работать по графику. Те адреса, которые в этот раз в него не попали, будут в следующем, - сообщил градоначальник.

Также он напомнил, что чистый двор - это не только уборка и вывоз снега, но и вовремя убранный транспорт.

-Давайте уважать труд дорожников. Они могут делать свою работу гораздо быстрее и качественнее, если двор и парковки будут свободными от автомобилей, - призвал жителей Андрей Воронов.

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