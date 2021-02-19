Мошенник похитит у лабытнангца более 80 тысяч рублей, узнав данные его карты Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Лабытнанги обратился местный житель 1993 года рождения, ставший жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что 4 февраля 2021 года некий человек узнал личные данные банковской карты потерпевшего, после чего, используя Интернет, списал со счета северянина более 80 тысяч рублей.

-По данному факту следственным отделением ОМВД России по г. Лабытнанги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а ровно в отношении электронных денежных средств». Полицейские устанавливают лицо, причастное к совершению данного противозаконного деяния, - сообщили в пресс-службе полиции.

Напоминаем, что это не единственный случай, когда житель города стал жертвой аферистов. Так, минувшим летом доверчивый мужчина лично перевел злоумышленникам более 570 тысяч рублей, полагая, что сможет заработать на онлайн бирже.