В Салехарде наградили волонтеров, помогавших в реализации добровольческих проектов

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошло торжественное награждение волонтеров за помощь в реализации проектов «Северяне против коронавируса» и «Елка Заботы - 2020». Благодарственные письма вручены 13 добровольцам.

-2020 год был не из легких. Но он нам доказал, что мы справимся с любыми трудностями вместе. В этом году мы продолжим работу на благо жителей ямальской столицы, но нам необходима будет ваша помощь, - сказала заместитель главы города по внутренней политике Анастасия Попова.

В 2020 году волонтерским центром был реализован не один проект. С начала пандемии объявлена акция «Северяне против коронавируса», в ходе которой удалось выполнить более тысячи заявок от жителей города на доставку продуктовых наборов и медицинские маски. Позже, 2 декабря 2020 года, стартовала вторая волна акции. На сегодняшний день поступило свыше 150 заявок от пожилых салехардцев.

Волонтеры также участвовали в развозке обедов и ужинов медицинским работникам, лекарств, возили врачей-педиатров на патронаж, развозили продуктовые наборы школьникам. В новогодние праздники помогали в обходе и в обзвоне граждан и семей, находящихся в «зоне риска».

А в преддверии Нового года исполняли заветные мечты юных горожан в рамках благотворительной акции «Елка Заботы». Всего в прошлом году исполнено более 50 детских желаний.