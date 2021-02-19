В Новом Уренгое проверяет информацию о людях, которых переселили в аварийный дом

Следственный комитет Нового Уренгоя проверяет информацию о людях, которых переселили из одного аварийного дома в другой Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое проводится доследственная проверка по информации, размещенной в одной из СМИ. Согласно статье, жильцов одной аварийной новостройки переселили в другую.

-По данным следствия, в одном из СМИ размещена информация о том, что в городе Новый Уренгой граждане получили квартиры в новостройке по программе переселения из ветхого жилья, но спустя три года этот дом признан аварийным, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Также в ведомстве добавили, что в настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.