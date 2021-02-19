Юные жители Коротчаево и Лимбяяхи будут посещать новые детские сады

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов вместе с коллегами побывал в детских сада Коротчаево и Лимбяяхи.

Напоминаем, что в этом году в Коротчаево перестанут работать четыре деревянных дошкольных учреждения. Один из них - «Рябинка» в поселке Мостоотряд-93. Его посещают чуть больше 20 детей, летом их переведут в новое и современное здание.

-Приступаем к поэтапной ликвидации поселка. Полностью переселить людей планируем к концу года, по мере готовности домов. На это время проработаем вопрос с подвозом детей в новые детские сада, - рассказал градоначальник.

Переезд ждет и воспитанников «Семицветика». Название детского сада сохранится, позже его присвоят новому зданию.

Кроме того, изменения ждут и детский сад «Белоснежка», располагающийся в здании советской постройки. Оно требует капитального ремонта, поэтому его обязательно включат в программу по реновации.

Не останутся в стороне и школы отдаленых районов. В Коротчаево в этом году отремонтируют фасад учебного учреждения и полностью заменят окна. К изменениям внутри школы приступят в 2022 году.

-Что касается школы в Лимбяяхе: учебные классы и коридоры нуждаются в ремонте, нет единой концепции школьного пространства. Поручил своему заму Михаилу Терещенко и начальнику департамента образования Марине Аввакумовой выбрать стилистику учебного заведения, привести его к единообразию. Здесь можно продумать партнерские отношения по созданию профильных классов с новоуренгойской ГРЭС, - сообщил Андрей Воронов.

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