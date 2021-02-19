Диктант на языках коренных народов Севера написали более 500 человек

Фото: правительство ЯНАО

Жители Ямала написали диктант на языках коренных народов Севера, который прошел 18 февраля. В нем приняли участие более 500 человек от 13 до 67 лет: школьники и студенты, педагоги, рабочие и служащие, пенсионеры, а также представители общин коренных малочисленных народов Севера.

Диктант был посвящен Международному дню родного языка. Его цель - развитие и продвижение родных языков как средства общения, сохранения традиционной культуры и этнического самосознания коренных малочисленных народов Севера: ненцев, хантов, селькупов и коми.

Для проведения было организовано 45 площадок в районных библиотеках, сельских домах культуры, детских садах, школах и колледжах округа.

Особенностью диктанта в этому году стала онлайн-трансляция текстов чтецами по пяти каналам из Салехарда и Тарко-Сале. Это позволило принять участие жителям отдаленных местностей. При проведении диктанта учитывались местные диалекты. Так, для жителей Пуровского района, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Муравленко текст также читался и транслировался на лесном диалекте ненецкого языка, а для учащихся средней школы №1 города Муравленко - на сургутском диалекте хантыйского языка.

Результаты (по индивидуальному идентификационному номеру) будут размещены 25 марта на сайтах окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера и Национальной библиотеки ЯНАО.