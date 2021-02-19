В Новоуренгойской ЦГБ приняли на работу сосудистого хирурга

Фото: правительство ЯНАО

В Новоуренгойской ЦГБ приняли на работу уникального специалиста - сосудистого хирурга. Рафик Соломонян приехал на Ямал из Тюмени. Теперь он будет оказывать помощь местным жителям и выполняться сложные операции по своему профилю: шунтирование сосудов, варикозное расширению вен нижних конечностей и удаление бляшек из сонной артерии.

Раньше пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями направляли в Салехард, Ноябрьск и Тюмень, в особенно сложных случаях - Новосибирск и Москву. Потребность в медицинской помощи такого рода высокая - сердечно-сосудистым заболеваниям подвержены люди вне зависимости от возраста и пола.

-Это молодой, высококвалифицированный специалист, блестяще владеет оперативными навыками, проводил операции, которые ранее на Ямале никто не делал. Таким образом, мы выходим на новый уровень лечения. Начинаем готовить штат для нового хирургического корпуса, - поделился планами главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

Рафик Соломонян окончил Тюменский государственный медицинский университет в 2015 году, после этого работал в Тюменской областной клинической больнице №2.

Врач переехал на Ямал вместе с женой Аракси Ваниковной, которая будет работать учителем истории в одной из школ города. Семье предоставили квартиру на условиях соцнайма. Супруги получат полную северную надбавку с первого дня работы. Соответствующее решение было принято год назад губернатором Ямала Дмитрием Артюховым для того, чтобы обеспечить округ высококвалифицированными специалистами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

После отмены накопительного принципа начисления «северных» на Ямал приехало почти 700 учителей. Также в регионе реализуются другие программы для молодых педагогов (подробнее)

Кардиологи Ямала и Тюмени обсудили перспективы сотрудничества. Медики приняли участие в телеконференции (подробнее)