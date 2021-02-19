Жительница Нового Уренгоя, пообщавшись с лжесотрудником банка, лишилась более 50 тысяч Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1962 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что на имя женщины пытаются оформить кредит, чтобы этого избежать, необходимо пройти к ближайшему банкомату и проделать несколько операций. Не заподозрив обмана, северянка выполнила сказанное, после чего с ее карты списались 53 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за это - лишение свободы до пяти лет.

Напоминаем, что в такую же ловушку угодил и житель Муравленко. Пытаясь избежать мнимого кредита, мужчина лишился более 160 тысяч рублей.