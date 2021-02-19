Житель Муравленко, пропавший несколько дней назад, найден мертвым на окраине города Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко расследуют убийство 33-летнего местного жителя. Согласно данным следствия, мужчина вышел из дома 12 февраля 2021 года и после этого больше не выходил на связь. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и местный поисковый отряд «Лиза Алерт».

Через несколько дней, 18 февраля, тело пропавшего обнаружили в районе промышленной зоны города. Установить местонахождение поисковикам помог работающий сотовый телефон. Анализ биллинга позволил сосредоточить поисковые мероприятия на определенной территории.

-В настоящее время проведено опознание тела, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия, отрабатываются все версии, в том числе и криминального характера, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Однако, в ходе осмотра тела погибшего, телесных повреждений обнаружено не было. Причина смерти будет установлена по результатам экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.