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Происшествия

Житель Муравленко, пропавший несколько дней назад, найден мертвым на окраине города

Марина Прохорова
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Житель Муравленко, пропавший несколько дней назад, найден мертвым на окраине города

Житель Муравленко, пропавший несколько дней назад, найден мертвым на окраине города

Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко расследуют убийство 33-летнего местного жителя. Согласно данным следствия, мужчина вышел из дома 12 февраля 2021 года и после этого больше не выходил на связь. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и местный поисковый отряд «Лиза Алерт».

Через несколько дней, 18 февраля, тело пропавшего обнаружили в районе промышленной зоны города. Установить местонахождение поисковикам помог работающий сотовый телефон. Анализ биллинга позволил сосредоточить поисковые мероприятия на определенной территории.

-В настоящее время проведено опознание тела, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия, отрабатываются все версии, в том числе и криминального характера, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Однако, в ходе осмотра тела погибшего, телесных повреждений обнаружено не было. Причина смерти будет установлена по результатам экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал