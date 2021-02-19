Жители Яр-Сале проголосовали за объединение поселений в единый муниципальный окру

Фото: администрация Ямальского района

Жители Яр-Сале проголосовали за объединение поселений в единый муниципальный округ. Общественные слушания по этому вопросу прошли в районном центре 18 февраля. Позже они состоятся и в других поселениях Ямальского района. В случае поддержки жителей, решение о создании муниципального округа будет направлено на рассмотрение в Законодательное Собрание Ямала.

Если это произойдет, то всей территорией будет управлять один глава, при этом сформируется одна местная администрация и один представительный орган. В населенных пунктах, где работали администрации поселений, останутся структурные подразделения районной администрации.

Пакет полномочий у органов местного самоуправления будет единый. Важно отметить, что все населенные пункты на сегодняшний день сохранятся, а значит, сохранятся и сельские льготы, положенные жителям, финансирование поселений при этом не уменьшится.