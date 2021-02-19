Ямал отметит День защитника Отечества богатырскими сказаниями и флешмобами армейских песен

Фото: правительство ЯНАО

Совсем скоро, 23 февраля, Ямал отметит День защитника Отечества. В связи с этим учреждениями культуры подготовили праздничные программы: концерты, выставки, квесты, уроки мужества и истории, встречи с воинами и прочее. Всего по округу пройдет порядка 300 различных мероприятий, 20 из них - в онлайн-формате.

В день праздника окружной Центр национальных культур проведет программу «Назад в СССР». Артисты представят зрителям праздничное шоу, в котором прозвучат самые известные советские песни 70 - 80-х годов и популярные хиты зарубежной эстрады. Здесь же будет представлена ретро-фотозона, буфет с традиционными советскими блюдами и красный уголок.

В культурно-деловом центре, 20 февраля, состоится праздничный концерт «Родина - мой дом». В программе примут участие ямальские артисты Елена Лаптандер, Снежана Хороля, Надежда Сэротэтто, Ксения Дронова, Николай Роткин, а также губернаторские ансамбли «Сёётэй Ямал», «Сыра'сэв» и другие коллективы.

В салехардской ДШИ им. Е.В. Образцовой празднику посвящена художественная выставка «Богатырские сказания», где представлены работы, выполненные в техниках живопись и графика. Рисунки демонстрируют художественное переосмысление роли Князя Александра Невского в истории России и посвящены 800-летию со дня его рождения.

В Новом Уренгое в исполнении местных артистов прозвучат известные песни: «Живи, моя страна», «Родина», «Я остаюсь», «Мы вернемся домой» и другие.

В Губкинском защитников Отечества поздравят концертом «Мы видим в вас героев славных!», за основу которого взяты рассказы и поздравления от жительниц города.