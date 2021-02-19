Житель Муравленко, едва не убивший друга в пьяной драке, отправится в тюрьму

В Муравленко вынесли приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Происшествие случилось весной 2020 года, когда злоумышленник распивал алкоголь вместе со своим знакомым. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора, которая едва не закончилась трагедией. Разгоряченный спиртным, муравленковец несколько раз ударил противника кулаком в область лица, а затем толкнул, от чего тот упал на пол, сильно ударившись темечком о мебель.

Согласно судебно-медицинскому заключению, потерпевший получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

В конце января 2021 года мужчину признали виновным. Ему назначили четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.