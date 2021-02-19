Для масштабной застройки в Салехарде подготовят более 60 километров инженерных сетей

Фото: правительство Салехарда

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с главой Салехарда Алексеем Титовским, на которой были подведены итоги работы за прошлый год и намечены приоритетные задачи на предстоящий.

Помимо традиционных ключевых сфер - жилья, медицины и ремонта дорог, губернатор велел уделить особое внимание благоустройству, а именно созданию комплексных и востребованных у горожан зон отдыха.

В свою очередь Алексей Титовский рассказал о расселении аварийного фонда. В 2020 году в Салехарде сдано шесть многоквартирных домов. Также город активно выделяет участки для индивидуального жилищного строительства - построено 119 частных домов.

Также глава города отметил, что весьма важно сформировать в Салехарде рынок первичного жилья. С учетом эффективной работы окружных программ по предоставлению субсидий и социальных выплат молодым семьям, работникам бюджетной сферы и других, в городе сложился высокий спрос на приобретение квартир на первичном рынке. Чтобы привлечь застройщиков, администрация намерена создавать инженерную инфраструктуру для площадок под строительство. В планах построить и реконструировать 62 километра инженерных сетей и 14 трансформаторных подстанции.

Сейчас в городе задействована 31 площадка под строительство новых домов. Один из самых масштабных проектов - микрорайон Обдорский, куда после окончания строительства переедет каждый пятый житель города. В настоящее время там ведется строительство десяти домов на более чем 1 700 квартир.

С учетом планируемой жилой застройки в городе разработаны три проекта по расширению дорог. Один из них уже реализуется - ведется ремонт моста через Шайтанку, он станет частью четырехполосной дороги по улице Объездной. Также планируется расширить проспект Молодежи и улицу Богдана Кнунянца. Запланировано создание дорожных развязок.