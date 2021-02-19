Пенсионеры Надыма смогут заниматься настольным теннисом

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети ВКонтакте

В надымском спорткомплексе «Арктика» открыли площадку для проведения тренировок по настольному теннису для старших возрастных групп.

Напоминаем, что данная инициатива принадлежит местной жительнице Ларисе Вохминой. Женщина обратилась с просьбой к главе района Дмитрию Жаромских, помочь в организации вопроса.

-Мне всегда приятно, когда горожане проявляют инициативу, не стесняются заявлять о своих желаниях, ведут активный образ жизни. Еще приятней откликаться на их просьбы, создавая все условия для отдыха, занятий спортом, укрепления здоровья, - рассказал глава муниципалитета.

Занятия будут проводиться дважды в неделю по предварительной записи и абсолютно бесплатно. Тренером выступает мастер спорта по профильной дисциплине Евгения Игнатович.