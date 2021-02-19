На Ямале в организациях соцобслуживания появилось новое оборудование

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В новоуренгойском центре соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов появился физиоаппарат светотерапии «Невотон». С его помощью жителям помогут избавиться от головных болей и болей в суставах. Курс оздоровления состоит из десяти сеансов.

Кроме того, новоуренгойскому центру социальной помощи семье и детям «Садко» Научный центр изучения Арктики подарил комплекс биологической обратной связи для совершенствования и коррекции речи.

-Эта инновационная технология поможет нашим логопедам, психологам и другим специалистам более эффективно, в игровой форме, корректировать различные психофункциональные и речевые нарушения, - рассказала заместитель директора центра Ушура Вердиева.

Учреждение соцобслуживания в Приуральском районе приобрело аудиовизуальную установку Диснет V4. Она позволяет проводить сеансы по психологической разгрузке и повышению стрессоустойчивости. Занятия актуальны для детей, пожилых и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Для работы с подопечными центра «Милосердие» в Красноселькупе появилась интерактивная песочница «Полянка», набор игр «Стабиломер», а в филиале центра в Тольке - светозвуковая панель, массажное кресло и другое. Оборудование приобретено и доставлено благодаря предпринимателю Анне Оксенюк.