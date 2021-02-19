В Губкинском появятся сразу две новые радиостанции

Фото: личная страница Андрея Гаранин в соцсети ВКонтакте

На днях глава Губкинского Андрей Гаранин запустил на своих страницах в соцсетях голосование по выбору новой радиостанции, которая появится в городе. Всего было предложено десять самых популярных вариантов, которые отобрали горожане.

В итоге бесспорным победителем стала радиостанция Европа Плюс, за нее проголосовали 463 человека. Далее идет Русское Радио - 366 жителей и замыкает тройку лидеров DFM - 229 губкинцев.

-В Губкинском зазвучит новое радио - Европа Плюс! Так решили сами жители. На этом хорошие новости не заканчиваются. Голосование показало, что очень много губкинцев хотят слушать Русское Радио, оно на втором месте. Добавим и эту радиостанцию! Пусть у наших жителеи будет больше хорошего настроения, - рассказал глава города Андрей Гаранин.