В весеннюю охоту на Ямале разрешено добыть более 300 бурых медведей

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале завершился прием заявлений от желающих получить разрешение на добычу бурого медведя в предстоящем сезоне. В этом году от охотников поступило более 200 заявлений. Почти половина из Шурышкарского района - 89 человек.

Лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов утверждены постановлением губернатора округа. Так, в весеннюю охоту на Ямале разрешено добыть 315 бурых медведей. Больше всего в Пуровском и Приуральском районах - 78 и 66 особей соответственно. В Шурышкарском районе будет выдано 47 разрешений.

Кому из охотников они достанутся, определит генератор случайных чисел, в соответствии с окружным законом «О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории ЯНАО». В состав комиссии по распределению разрешений на охоту входят общественники, которые могут убедиться в открытости и честности проведения жеребьевки.

Распределение разрешений запланировано на 11 марта. Победителей, подавших заявление в электронной форме, уведомят по электронной почте. Результаты также опубликуют на сайте профильного департамента.