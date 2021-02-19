Житель Надыма перевел деньги за снегоход мошеннику Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Надымского района обратился 35-летний местный житель, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что 15 февраля мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже снегохода стоимостью 140 тысяч рублей. Позвонив продавцу по указанному номеру, потерпевший согласился внести предоплату в размере 50 тысяч рублей, переведя деньги на указанный счет.

На следующий день, вновь созвонившись с продавцом, надымчанин перевел еще 85 тысяч рублей для полного расчета за снегоход, при этом предоставил хозяину транспорта скриншоты чеков. Далее мужчины договорились встретиться в установленном месте для передачи товара. Однако продавец так и не пришел, а его телефон оказался недоступен. Общий ущерб составил 135 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».