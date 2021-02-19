Погода на Ямале на 19 февраля: небольшой снег

Погода на Ямале на 19 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В пятницу, 19 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -32, ночью -34. Ветер 1-2 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -33, ночью -37. Ветер 3-4 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -31, ночью -34. Ветер 4-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -33, ночью -35. Ветер 2-3 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -35, ночью -37. Ветер 3-4 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - снег. Днем -35, ночью -37. Ветер 2-4 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и небольшой снег. Днем -29, ночью -33. Ветер 2-4 м/с.

Муравленко: облачно. Днем -33, ночью -36. Ветер 5-6 м/с.