В Ямальской школе-интернате прошел исторический квест «Сталинградская битва»

Фото: ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ • Ямало-Ненецкий А.О.

В Ямальской школе-интернате волонтеры Победы совместно с Юнармейцами провели Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва», посвященный 78-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинграде.

Основная задача игры заключалась в том, чтобы напомнить молодому поколению о подвигах их прадедов, воссоздать детали сражений и привить глубокое уважение к истории страны.

В квесте приняли участие ученики 8-х классов. Каждая команда получила альбом, который в процессе наполнялся истинными фактами истории, рассказанными ветеранами Великой Отечественной войны.

Также ребятам предстояло соорудить катапульту, построить мост, спасти солдата, находящегося около Дона в кукурузном поле, и доставить его в госпиталь, правильно определить звуки военной техники, разгадать координаты прибытия противника, запустить построенные самолетики.