Муравленковец, выманивший у женщины 10 тысяч рублей под видом полицейского, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Муравленко задержала мошенника, который обманом заставил местную жительницу перевести ему десять тысяч рублей.

Все началось с того, что весной 2020 года на рабочий телефон магазина, где работает потерпевшая, позвонил якобы сотрудник полиции. Мужчина сообщил, что на сотрудников торговой точки поступила жалоба, в связи с чем необходимо проехать в отделение для составления протокола.

Через некоторое время злоумышленник позвонил снова, но уже на сотовый телефон заявительницы. В ходе разговора мужчина ввел женщину в заблуждение, вынудив ее купить в магазине кабель для зарядки мобильного телефона, а также перевести на его сотовый телефон 10 тысяч рублей, сказав, что деньги вернет при встрече.

Через некоторое время злоумышленника удалось задержать. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель. На мужчину завели уголовно дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В итоге муравленковца приговорили к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.