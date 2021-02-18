Жители Нового Уренгоя могут предложить названия для городских микрорайонов

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети ВКонтакте

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов предлагает горожанам выбрать яркие и красивые названия для городских микрорайонов.

Один из них - мкр. 4А Западный, считающийся исторической частью города. Здесь были построены первые здания в капитальном исполнении и появилась школа №1.

Второй - на северной части - это рекреационная зона через дорогу от парка «Дружба», где будет располагаться Культурно-деловой центр.

-Всего таких территорий - девять, по четыре в городе и районе Коротчаево и один в Лимбяяхе. Предлагаю сообща выбрать для них яркие, интересные, говорящие названия. Ваши предложения оставляйте на портал «Живем на Севере» и на платформу обратной связи «ПОС». Опрос продлится до 9 марта, - сообщил градоначальник.

Все предложения будут собраны и рассмотрены специальной комиссией. При этом присвоение названия не повлечет смены адресов.