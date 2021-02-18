На Ямале медикам первичного звена за три года предоставят 300 квартир

Фото: правительство ЯНАО

Медиков Ямала продолжают обеспечивать жильем. За минувший 2020 год в новые квартиры переехали 95 семей врачей, а в этом планируется заселить 116. Служебные квартиры предоставлены по социальному найму, оформить их в собственность врачи и медсестры смогут через десять лет, отработав в медучреждении. Это стало возможным после принятия региональной программы по обеспечению жильем.

В прошлом году в новые квартиры въехали работники первичного звена здравоохранения в городах Салехард, Новый Уренгой, Надым, Муравленко и Лабытнанги. Также ключи от служебного жилья получили работники ямальской глубинки: работники первичного звена больниц Харпа, Ягельного, Сеяхи, Мыс-Каменного, Гыды, Уренгоя, Белоярска и Красноселькупа.

Планируется, что в этом году в новые квартиры въедут семьи медицинских работников первичного звена в Губкинском, Новом Уренгое, Надыме и Тазовском районе. Общее количество приобретаемого жилья - 307 квартир согласно сформированным спискам.

Напоминаем, что в 2020 году губернатор Дмитрий Артюхов объявил на встрече с медработниками, что округ обеспечит служебным жильем более трехсот семей врачей в ближайшие три года.