Волонтеры «Зеленой Арктики» обсудили план летней экспедиции с главой Салемала

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

Волонтеры «Зеленой Арктики», в преддверии летней экспедиции в Салемал, встретились с главой села Максимом Карелиным, чтобы обсудить предстоящее мероприятие. Также общественники рассказали о деятельности организации, восстановлении экологического баланса островов, образовательной программе подготовки волонтеров и об итогах мероприятий по уборке несанкционированной свалки в селе Сеяха.

-Хочется отметить тщательность, с которой в селе готовятся к приезду отряда Волонтеров Арктики и участников площадки «Урал - экологичный» Форума молодежи УрФО «Утро». На территории Салемала соберутся более полусотни молодых и активных людей. К ним присоединятся работники администрации и предприятий села, добровольцы из числа местных жителей и студенты. Не обойдется и без тяжелой техники. Мы уверены, что все вместе сможем сделать много полезного для Салемала и его жителей, - рассказал руководитель «Зеленой Арктики» Евгений Рожковский.

В свою очередь администрация села уже определила площадки для предстоящей уборки и благоустройства, продумала размещение людей и сформулировала организационные задачи. Кроме того, разработана культурная программа для знакомства участников экспедиции из других городов с культурой, традициями и бытом коренного малочисленного населения Ямала.