Тазовчанин, убивший человека в пьяной драке, отправится в тюрьму на восемь лет Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе вынесли приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Все началось с того, что 31 декабря 2019 года в одной из квартир поселка Тазовский было обнаружено тело 22-летнего мужчины с множественными ушибленными ранами головы.

В ходе следствия был задержан 29-летний местный житель, причастный к убийству. Как стало известно, в ночь с 30 на 31 декабря мужчина искал место, где сможет бесплатно выпить. Далее он вспомнил про своего знакомого, у которого постоянно собирались пьяные компании.

-В квартире он вступил в конфликт с одним из гостей. В ходе завязавшейся драки осужденный нанес 22-летнему мужчине множество ударов, большинство из которых в область головы. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В итоге мужчину приговорили к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.