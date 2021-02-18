В Салехарде поздравили победителей конкурса педагогического мастерства

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде подвели итоги муниципального конкурса педагогического мастерства. Участие в нем приняли 17 работников, среди которых 7 человек из учреждений дошкольного образования, один человек - из дополнительного образования и 9 - из школ. Конкурсанты давали открытые уроки и мастер-классы для коллег.

-Этот конкурс ежегодно объединяет лучшие педагогические кадры. Ярких, творческих, а главное, преданных своей работе людей. От всей души поздравляю победителей, желаю им достойно представить наш город на окружном этапе и, конечно же, всероссийском, - отметил глава города Алексей Титовский.

Победу в номинации «Учитель года - 2021» одержала учитель истории и обществознания Обдорской гимназии Татьяна Семенова. «Воспитателем года - 2021» стала Евгения Кугаевская из детского сада «Улыбка».

По мнению жюри, лучшей в номинации «Педагогический дебют» оказалась учитель-логопед СОШ №3 Елена Никандрова. В 2020 году она победила в региональном конкурсе «Новый учитель Ямала».

Все победители будут представлять Салехард на окружном этапе конкурса педагогического мастерства, проведение которого запланировано на апрель.