«Папа может»: в Ноябрьске пройдет конкурс по легоконструированию и робототехнике

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске пройдет городской конкурс по легоконструированию и робототехнике «Папа может». Он состоится 20 февраля с 12:00 до 16:00 в МБУ «Дворец молодежи».

К участию приглашаются команды, состоящие из отцов и детей. Идея конкурса заключается в том, что ребята, занимающиеся легоконструированием и робототехникой, знакомят своих пап с научно-техническим творчеством, показывают принцип участия в соревнованиях, вовлекают их в совместное творчество. По правилам соревнований, задача состоит в совместной работе по сборке и программированию роботов, конструкций или проектов для выполнения боевых и секретных заданий.

Программа конкурса включает в себя:

- Соревнование «Техника - помощник человека»;

- Сборка роботов в соревновании «Боевой подвиг» в двух возрастных категориях: 7-9 лет, 10-12 лет.

Дополнительная информация по номеру тел. 35-28-04.