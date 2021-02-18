«Папа может»: в Ноябрьске пройдет конкурс по легоконструированию и робототехнике

Фото: администрация Ноябрьска
В Ноябрьске пройдет городской конкурс по легоконструированию и робототехнике «Папа может». Он состоится 20 февраля с 12:00 до 16:00 в МБУ «Дворец молодежи».
К участию приглашаются команды, состоящие из отцов и детей. Идея конкурса заключается в том, что ребята, занимающиеся легоконструированием и робототехникой, знакомят своих пап с научно-техническим творчеством, показывают принцип участия в соревнованиях, вовлекают их в совместное творчество. По правилам соревнований, задача состоит в совместной работе по сборке и программированию роботов, конструкций или проектов для выполнения боевых и секретных заданий.
Программа конкурса включает в себя:
- Соревнование «Техника - помощник человека»;
- Сборка роботов в соревновании «Боевой подвиг» в двух возрастных категориях: 7-9 лет, 10-12 лет.
Дополнительная информация по номеру тел. 35-28-04.