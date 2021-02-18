В Тарко-Сале разыскивают шутника, который заказал еду, но не открыл дверь Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратился 50-летний индивидуальный предприниматель, ставший жертвой мошенника.

Было установлено, что таркосалинцу позвонил некий мужчина, который заказал доставку еды по одному из адресов города. Затем он позвонил заявителю еще раз, с просьбами приобрести коробку конфет и пополнить баланс его телефона. За это он пообещал доплатить тысячу рублей.

Выполнив все, что его попросили, заявитель прибыл по указанному в заказе адресу, но дверь ему никто не открыл, а телефон оказался недоступен. В итоге мужчине был причинен ущерб на сумму более 3 тысяч рублей. О фактах и схемах мошенничества северянину было хорошо известно, поэтому он сразу обратился к правоохранителям.

По данному случаю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают личность афериста, обманувшего мужчину.