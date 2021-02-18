В Лабытнанги спортобъекты оштрафовали из-за отсутствия камер Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги проверила спортивные сооружения «Авангард» и «Полярный», а также спортшколу «Юность» на соблюдение требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

В итоге было установлено, что спортивные объекты не оборудованы камерами видеонаблюдения, позволяющими распознать лица посетителей, также отсутствовали системы контроля управления доступом в учреждения, не обеспечивалось исправное состояние систем и установок противопожарной защиты.

В связи с этим руководителям организаций были внесены представления, по результатам их рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, также приняты меры к устранению допущенных нарушений.

Кроме того, в отношении виновных лиц возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов) и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Назначены штрафы на общую сумму 72 тысячи рублей, которые уже оплачены.