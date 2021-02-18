Ямальские соцработники продолжат ухаживать за подопечными в больницах

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале работники социальных центров будут продолжать ухаживать за своими подопечными, не смотря на госпитализацию в медучреждение. Проект закона об этом был рассмотрен Законодательным Собрание Ямала, сегодня, 18 января. Его основная цель - улучшить качество и повысить доступность медицинской помощи и соцобслуживания.

-Сегодня наши подопечные, находясь в больнице, лишаются привычного круга общения, возможности поговорить, выйти на прогулку. Причины разные: у родных нет возможности находиться рядом длительное время либо гражданин является одиноким, - рассказала директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.

Новая услуга станет актуальна для ямальцев, частично или полностью утративших способность к самостоятельному обслуживанию, передвижению в силу возраста или заболевания. Представители соцучреждения заранее запланируют поход к подопечному, принесут необходимые вещи, продукты, выслушают и помогут.

Нововведение коснется центров социального обслуживания в Харпе, Тазовском и Красноселькупском районах, так как в настоящее время там имеется стационарное отделение для граждан данной категории.