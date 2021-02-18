Кардиологи Ямала и Тюмени обсудили перспективы сотрудничества

Фото: правительство ЯНАО

Врачи Нового Уренгоя и Салехарда приняли участие в научно-практической телеконференции «Кардиология - достижения и перспективы». К виртуальной встрече также присоединились и другие городские и районные больницы округа.

Темы докладов были выбраны с учетом пожеланий и предложений специалистов Ямала.

-Ямал и Тюменский кардиологический центр много лет успешно сотрудничают на благо здоровья жителей арктического региона. Если какой-либо вид помощи не может быть оказан на территории округа, мы направляем своих пациентов в Тюмень. Подобные научно-практические конференции позволяют нам эффективно взаимодействовать, - рассказал и.о. заведующего регионального сосудистого центра окружной больницы Сергей Васильев.

Также ведущие врачи и ученые центра по традиции ознакомили северных коллег с современными достижениями российской и зарубежной кардиологии, поделились мнениями по актуальным вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, обсудили сложные случаи лечения заболеваний.

Далее главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения автономного округа Екатерина Фелькер сообщила, что коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в округе в 2020 году составил 203 на 100 тысяч населения.

-Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». В минувшем году ишемическую болезнь сердца впервые зарегистрировали у 1,5 тысячи человек. Выявляемость артериальных гипертензий и острого инфаркта миокарда остались на уровне 2019 года, роста не наблюдалось. Однако есть незначительное увеличение летальности от острого инфаркта миокарда, но по сравнению с другими регионами на Ямале неплохой результат по этому показателю, - рассказала Екатерина Фелькер.

Отметим, что 24 марта конференция будет организована для врачей-кардиологов Надымской райбольницы, а 31 марта для специалистов Ноябрьской центральной городской больницы.