В школах Ямала появятся педагогические классы

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале идет разработка концепции педагогических классов, которые предполагается открыть в каждом муниципалитете. Новый проект поможет школам региона качественно улучшить систему подготовки профессиональных кадров.

-Система образования Ямала намерена использовать практику корпоративных классов, чтобы влиять на формирование кадрового капитала. Важно уже на этапе обучения в школах выявлять ребят, способных к учительской профессии, - рассказала директор регионального института развития образования Татьяна Рогозина.

С 1 сентября 2021 года планируется организовать не менее одного профильного педагогического класса для старшеклассников. Курировать работу будет департамент образования ЯНАО совместно с региональным институтом развития образования. Также для помощи будут привлечены ведущие педагогические вузы страны. Социальными партнерами педклассов могут стать и ямальские колледжи, которые готовят студентов по педагогическому профилю.

Помимо основных предметов у будущих учителей будут предусмотрены элективные курсы: «Основы педагогики и психологии», «Введение в профессию», «Философия образования», «Коммуникация» и «Выполнение индивидуального проекта». Кроме того, будут организованы профессиональные пробы, практика в школе и детских садах.

Сейчас на Ямале уже действуют семь педагогических классов, в них обучается около ста ребят. Значительный опыт в воспитании будущих педагогов накопили в гимназии Надыма. Там специализированный класс действует с 2016 года, за это время выпустив 38 гимназистов. Практически половина из них поступила в педагогические вузы.