На улицы Салехарда вышли два новых автобуса

Фото: администрация Салехарда

В Салехард поступили два новых пассажирских автобуса. Уже сегодня, 18 февраля, они вышли на линию.

-Водители, которые будут работать на новых автобусах, отмечают удобство и комфорт. Новые машины работают на маршрутах №5 и №8. А ранее задействованный автобус, рассчитанный на 72 человека, будет переведен на маршрут №3 с большим пассажиропотоком, чтобы сократить интервал движения с 20 до 13 минут, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Кроме того, он напомнил водителям, что в период холодов необходимо проявлять особую внимательность к пассажирам и ни в коем случае не высаживать детей без билетов.

Общая вместительность новых автобусов - 22 человека, 14 посадочных мест, также они доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в городе ведется разработка новой схемы движения автобусов. В ближайшее время ее вынесут на общественное обсуждение посредством социальных сетей.

Отметим, что в Салехарде действуют шесть маршрутов. Ежедневный пассажиропоток в будние дни составляет около шести тысяч пассажиров. В прошлом году был добавлен маршрут №8 и два автобуса на маршрут №4. Время работы муниципального общественного транспорта увеличено на два часа (до 22:00). С 18 февраля 2021 года количество ежедневно выходящих на линию автобусов составляет 20 единиц (в 2019 году - 16).