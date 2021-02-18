Таркосалинцу, платившему за покупки с чужой карты, грозит уголовная ответственность Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратился 37-летний житель Тарко-Сале, у которого пропали деньги с банковской карты. Как оказалось, мужчина ее где-то потерял.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 51-летний местный житель, причастный к хищению денег. Мужчина признался, что нашел карту на улице, после чего стал расплачиваться ею за покупки на сумму до одной тысячи рублей, а затем - выкинул карту. Всего он потратил более 4 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.