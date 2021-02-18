В надымском приюте для животных увеличат количество мест

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети ВКонтакте

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских проел выездное совещание в муниципальном приюте для животных. С прошлого года его сотрудники занимаются отловом, вакцинацией, стерилизацией и маркировкой. После всех процедур, четвероногие возвращаются в естественную среду обитания.

Сейчас в приюте находятся 67 собак. Несколько находятся на карантине - они пойманы совсем недавно, другие - восстанавливаются после операций и вакцинации, остальные ждут своей очереди для медицинских процедур или возвращения на улицу. В общей сложности каждая собака проводит в приюте не меньше месяца.

-Понятно, что существующих мощностей недостаточно и потребность гораздо больше, ведь профильные службы занимаются отловом не только в Надыме, но и в поселениях. Готовимся увеличить количество мест. К приюту примыкает земельный участок, который мы облагородим. На нем и расположим дополнительные вольеры. Предусмотрим теплое помещение для размещения кошек, - рассказал Дмитрий Жаромских.

После увеличения количества мест ежемесячный отлов сможет увеличиться почти в четыре раза. Это позволит ускорить темпы вакцинации и стерилизации. По словам специалистов, спустя время количество собак на улицах существенно сократится.