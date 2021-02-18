В Лабытнанги выбирают лучших педагогов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети ВКонтакте

В Лабытнанги продолжается конкурс педагогического мастерства: 16 талантливых учителей и воспитателей демонстрируют опыт работы с детьми.

Уже состоялись мастер-классы, интересные по содержанию открытые уроки и презентованы «визитные карточки».

-Вновь конкурс открывает нам новые имена неординарных, интересных представителей педагогического сообщества. Эти люди живут своим любимым делом и можно быть уверенным, что цели национального проекта «Образование» будут успешно реализованы, - отметила глава города Марина Трескова.

Жюри отмечает новаторство каждого. Например, Анна Сергеева, учитель школы № 8, свой мастер-класс посвятила проектной деятельности, где есть место самым нестандартным идеям - молекулярной кухни. Люция Султанова, учитель школы № 1, предложила создать банк текстов, формирующих читательскую грамотность.

-Наши педагоги идут в ногу со временем, внедряя в практику своей работы цифровые технологии: QR-коды и 3D-визуализация уже стали неотъемлимой частью образовательного процесса. Половина пути пройдена. Впереди публичные лекции и ток-шоу. Желаю всем успешных выступлений, - добавила градоначальница.