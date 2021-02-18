Мошенники обманули жительницу Лабытнанги, прислав не тот товар Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1960 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что женщина решила купить овощерезку. Для этого она выбрала интернет магазин, в котором уже не раз заказывала товар. Оформив покупку стоимостью 3 тысячи рублей, северянка стала ждать,когда он придет в ее город. Позже ей позвонил менеджер магазина и сообщил, что товар находится в почтовом отделении. В этот же день потерпевшая получила посылку, однако вместо овощерезки там находилась шапка. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

Как стало известно, потерпевшая наткнулась на сайт дублер настоящего магазина, созданный аферистами.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают личность мошенника, обманувшего женщину.