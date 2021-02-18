Погода на Ямале на 18 февраля: переменная облачность и ветер

Погода на Ямале на 18 февраля
Фото: Ольга Крыльцова
В четверг, 18 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем -32, ночью -29. Ветер 4-5 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем -34, ночью -38. Ветер 4-6 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем -33, ночью -36. Ветер 5-7 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -34, ночью -37. Ветер 6-8 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем -35, ночью -38. Ветер 5-7 м/с.
Тарко-Сале: ясно. Днем -35, ночью -37. Ветер 3-6 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, вечером - снег. Днем -30, ночью -32. Ветер 2-5 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем -34, ночью -37. Ветер 4-7 м/с.