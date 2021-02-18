Погода на Ямале на 18 февраля: переменная облачность и ветер

Погода на Ямале на 18 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В четверг, 18 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем -32, ночью -29. Ветер 4-5 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -34, ночью -38. Ветер 4-6 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -33, ночью -36. Ветер 5-7 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -34, ночью -37. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -35, ночью -38. Ветер 5-7 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -35, ночью -37. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - снег. Днем -30, ночью -32. Ветер 2-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -34, ночью -37. Ветер 4-7 м/с.