Школьники Салехарда создали макет настоящей дороги

Фото: дороги Ямала

В салехардской школе №2 прошел необычный урок - ученики четвертых классов создавали макет настоящей дороги.

-Цель этого урока - рассказать и показать детям, что дорога - это сложное инженерное сооружение. Мы предложили школьникам побывать в роли дорожников, поучаствовать в процессе создания макета автомобильной дороги, используя при этом простые и доступные вещи, - рассказал главный специалист управления дорожного хозяйства профильного департамента Артур Валеев.

Для создания макета использовались схожие материалы, применяемые в дорожном строительстве. На земляное полотно, заменителем которого выступал кинетический песок, уложили геосинтетическую решетку - лоскут фетра, затем слой за слоем выкладывали щебень разных фракций. Когда основание дороги обрело форму, уложили выравнивающий и верхний слои.

В завершение урока с учащимися закрепили правила дорожного движения: объяснили, что такое дорога, тротуар и проезжая часть.

Также ребятам вручили светоотражающие брелоки и напомнили, что в зимний период, когда световой день короток, стоит обратить внимание на свою одежду. Именно светоотражающие элементы позволяют пешеходам быть ярче и заметней на дороге.

Отметим, что урок прошел в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».