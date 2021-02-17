На Ямале открыт прием заявок на участие в четвертой смене «Артека»

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На Ямале стартовал прием заявок на четверную смену в МДЦ «Артек», которая состоится с 20 марта по 9 апреля.

В ходе программы «Мы - дети Галактики» ребята задумаются о хрупком экологическом равновесии на планете Земля и узнают о важности освоения космоса для всего человечества.

В Центр принимаются дети, обучающиеся в 5-11 классах, которым до окончания выбранной смены не должно исполниться 18 лет. Достижения участников должны быть не ниже муниципального, регионального или всероссийского уровней за последние 3 года.

Для получения путевки необходимо пройти регистрацию на сайте артек.дети, заполнить свой профиль достижениями и подать заявку по региональной квоте. Система автоматически оценит достижения ребенка, подсчитает баллы и сформирует рейтинг заявки.

Обращаем внимание, что организованное сопровождение детских групп будет осуществляться из Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска. Путевка в лагерь полностью бесплатна, а вот оплата проезда детей туда и обратно осуществляется родителями (законными представителями) за счет собственных средств.

Все вопросы о предстоящей поездке можно задать по телефонам горячей линии: +7 (912) 071-50-37, +7 (912) 071-50-39.