В Муравленко приедет знаменитый летчик-космонавт Михаил Корниенко

Герой России Михаил Корниенко

Накануне Дня защитника Отечества в Муравленко приедет Герой России Михаил Корниенко. Об этом сообщила глава города Елена Молдован на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Отметим, что Михаил Корниенко является прославленным летчиком-космонавтом. Его второй полет продлился 340 суток, также он провел более 12 часов в открытом космосе. Его кадры и снимки Вселенной облетели весь мир, а видеодневник стал главным смыслом уникального сериала «Год на орбите».

В 2016 году он вошел в список 50-ти самых влиятельных людей в мире по версии американского журнала Fortune и сыграл самого себя в кино «Елки-5».

-Глубокого и неординарного человека невозможно описать в нескольких словах, он не умещается в рамках обычной жизни на земле. Посмотрите «Год на орбите», вы убедитесь в этом сами, - отметила Елена Молдован.

В программе пребывания летчика-испытателя: посещение спортивной школы, музея, Центра интеллектуального развития детей и молодежи. Также во время своего визита почетный гость пообщается со школьниками и молодежью города.